مروان خوري في ليلة مغربية بإمتياز

إستضاف النجم مروان خوري في برنامجه “طرب 2” الذي يعرض على شاشة التلفزيون العربي من إخراج وليد ناصيف النجم المغربي حاتم عمور والمطربة نجاة رجوي في ليلة مغربيّة خاصة.

تمحور النقاش خلال الحلقة حول التنوّع الذي تتميّز به الأغنية المغربية لأن الفنانين في المغرب يتأثرون بمختلف الحضارات والشعوب المحيطة بهم ومحبة الشعب المغربي للطرب بشكل خاص على الرغم من التطوّر الذي تشهده صناعة الموسيقى هذه الأيام.

قدّم الضيفان مجموعة من الأغاني وختما الحلقة بـ trio مع النجم مروان خوري.