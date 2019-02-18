ميريهان حسين تتّخذُ أولى خطواتها بعد خروجها من السّجن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستعدّ الفنانة المصرية، ميريهان حسين، لاستكمال أعمالها الفنية، بعد قضائها أسبوعين داخل السجن، وهي مدّة العقوبة في اتّهامها بالقضية المعروفة إعلاميًا، بـ"كمين الهرم".

واستكملتْ ميرهان، تصوير مشاهدها في مسلسل "قيد عائلي"، بعدما أنهتْ جانبًا كبيرًا من دورها بالمسلسل، قبل أنْ يتمّ الحكم عليها بالحبس.

وتبدأ ميرهان، تصوير أولى مشاهد دورها في مسلسلها الجديد "علامة استفهام"، بطولة الفنان المصريّ، محمد رجب، اليوم الإثنين، والمفترض أنْ يخوض السّباق الرمضانيّ المقبل. وبدأ تصوير المسلسل، منذ بداية يناير الماضي، وأُجِّلتْ مشاهد "ميرهان"، بسبب حبسها، لتخرج، وتستكمل مشاركتها.

وتعود أحداث قضية حبسها، إلى مارس 2016، حيث كانت ميريهان حسين، عائدة من تصوير عمل سينمائيّ، واشتبكتْ مع ضابط شرطة في كمين الهرم بمصر، وأُحيلتْ للمحاكمة، التي أصدرتْ حكمًا بحبسها سنتين ونصف، وكفالة 30 ألف جنيه في بداية الأمر، وقام محاميها باستئناف الحكم، لتُصدر محكمة مستأنف الهرم، في 4 يناير الماضي حكمها بتخفيف الحكم، إلى أسبوعين.

وكانت ميريهان، قد خرجتْ عن صمتها، لتكشف حقيقة الأنباء التي تردّدتْ عن تورطها في القضية التي تشغل الرأي العام في مصر حاليًا، والمعروفة إعلاميًا، بـ"فيديوهات خالد يوسف الجنسية"، وقالت، إنّها ليس لها علاقة من قريب، أو بعيد في هذه القضية.