مريم حسين تجري عمليّة خياطة تجميليّة في أذنها.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركتْ الفنانة المغربية العراقية، مريم حسين، متابعيها، مقطع فيديو، على حسابها في "سناب شات"، أثناء ذهابها لطبيب تجميل، تتعاون معه لأوّل مرّة، حيث تُجري عملية خياطة تجميلية في أذنها.

وأوضحتْ مريم: "كل الناس تعلم أن حياتي التي قضيتها في عمليات التجميل، إلا أنها هذه المرة تعاني من قطع في أذنها"، واستعرضتْ ما تعاني منه عبر الفيديو، وأنّ الطبيب سيقوم بتضييق القطْع الذي حدث لها.

وأكّدّ الطبيب، أنّها يمكن تضييقها، وترك فتحة صغيرة لمكان "القرط"، ويمكن أنْ يقوم بإغلاقها كاملة، وبعد شفائها، تعيد فتح مكان "الحلق"، لافتًا، إلى أنّ الأفضل، تضييقها بالخياطة.

وأوضحتْ مريم حسين، أنّها تفكر في إجراء علمية تجميلية في "بطنها"، الذي تغيّر بشكل واضح بعد الولادة، خاصّة عندما ترتدي الفساتين، وسألت الطبيب عن الحلّ، فقال: "يمكن أن ندوب الدهون".

وفي نهاية مقطع الفيديو، قالت مريم: "من لا يعرف أن النساء كيدهن عظيم لابد أن يعرف، أقوم بما أريد في أي وقت"، ثمّ عرضتْ الخياطة التي قامت بها في أذنها، لافتًة، إلى أنّها لم تشعرْ بأي ألم.

يُذكر، أنّ الفنانة مريم حسين، ردّتْ بعنف على الإعلاميّ الإماراتيّ، صالح الجسمي، الذي قال، إنّ السيارة التي وصلتها هدية، بمناسبة عيد الحبّ، مستأجرة، مشيرة، إلى أنّها عدوّته اللّدودة، لذلك، ألّفَ شائعة، وطلبتْ منه أنْ يعرض الأدلّة والبراهين، التي تؤكّد صحّة ادعاءاته.