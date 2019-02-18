شكرا لقرائتكم خبر عن مارشميلو ينهى جولته فى الهند بكليب جديد مع "شاروخان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام قضاها النجم العالمى مارشميلو فى الهند، لإحياء إحدى حفلاته، نشر من خلالها الكثير من الصور والفيديوهات توثق رحلته عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وأنهى مارشيملو رحلته فى الهند بمقطع فيديو لأغنية جديدة جمعته مع النجم الهندى شاروخان وشيرلى ستيا، فى رسالة لوداع جمهوره الكبير فى الهند.

وحقق الفيديو الذى نشره مارشميلو ملايين المشاهدات فى ساعات قليلة بعد نشره عبر قناته الرسمية وعبر حساباته الرسمية.

وحطم النجم العالمى رقماً قياسياً مؤخراً فى حفلته بأول فبراير، بحضور ما يقارب الـ 10 ملايين شخص ليحطم الرقم القياسي لحفلة ود سيتورات عام 1993 في ري ودي جانيرو والذي حضره 3.5 مليون شخص، بحسب ما صرح به جيف كيلى.

مارشميلو هو واحد من أكثر الرجال ذوى الجداول المزدحمة فى الرقص الحديث، لكنه لم يطلق أى أغنية له منذ بدء عام 2019، وكان آخر أعماله هو التعاون مع رودي ريتش فى "Project Dreams "، ويبدو أنه سيبدأ هذا العام مع مشاركة دولية، تجمع بينه المطربين الهنود بريتام وشيرلي سيتيا، مثلما جاء على موقع billboard.com.

كريستوفر كومستوك، والمعروف باسم مارشميلو، ولد فى 19 مايو 1992، هو منتج موسيقى إلكترونية أمريكى ولاعب "دى جى"، وكان قد تعاون، فى سبتمبر الماضى، مع الميجا ستار عمرو دياب فى آخر ألبوماته "كل حياتى"، والأغنية التى نفذت بالتعاون بين الهضبة ومارشميلو هى أغنية "باين حبيت"، وكانت كلمات الأغنية تقول "باين حبيت أيوه أنا حبيت حبيت الدنيا اللى بتضحكلى معاك على طول.. باين حبيت أيوه أنا حبيت وبشوف فى عينيك الفرحة اللى تخلينى بقول".