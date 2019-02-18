طارق الشناوي يروي موقفًا بين زكي رستم وفاتن حمامة: "قالّها مش هتتفوقي عليّا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الناقد طارق الشناوي، إن الفنان الراحل زكي رستم كان حالة خاصة واستثنائية في الفن المصري، مضيفًا أنه واحد من أفضل من عرفتهم الشاشة والسينما المصرية على الإطلاق.

وأضاف الناقد الكبير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، بمناسبة ذكرى وفاة رستم، أنه كان ذو تركيبة جافة، وأصدقاؤه من الوسط الفني قليلون للغاية، وكان بطل كمال أجسام ورفع أثقال في شبابه، فكان قوي البنية، ولم يتزوج طيلة حياته.

وأوضح "الشناوي" أن هناك مبالغات في الحكايات المرتبطة بزكي رستم: "أتذكر شخصا حكى لي قصة حينما تأخر ريجيسير عن موعده مع زكي رستم، فأمسك به وكاد يفتك به، لأنه لم يكن يحب أن يتأخر أحد عليه".

وأضاف: "حسن مصطفى قالي إن في فيلم الحرام، فاتن حمامة وهي بطلة الفيلم كانت بتعيد مشهد معين أكتر من مرة، فزكي رستم لاحظ وقالها يا فاتن هتعيدي مرة واتنين وتلاتة وأربعة، ومش هتتفوقي عليا، فبلاش تعيدي".

وأشار إلى أن أجره ارتفع ليصل لـ3000 جنيه، وهذا الرقم كبير للغاية وقتها، وكان حسين رياض في نفس المرحلة العمرية، وكانت الأدوار قريبة ولكن أجره كان 1000 جنيه فقط.

واختتم حديثه قائلًا: "آخر سنتين من عمره، ابتعد عن الفن لمّا وجد أن سمعه تِقل أوي، وهو كمان ما كانش بيحب يحط أجهزة، واعتزل الحياة تماما، وهو عم ليلى رستم المذيعة الشهيرة".​