شاهد إطلالات جينيفر لوبيز اثناء شرائها حلوى الكاندى فى فلوريدا

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كالعادة خطفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز الأنظار نحوها، وذلك خلال شرائها حلويات "كاندى" فى ميامى بفلوريدا، حيث ظهرت النجمة البالغة من العمر 50 عاما بعدد من الصور التى التقتطها عدسات مصورى البابارتزى وهى مرتدية ملابس "كاجوال" بسيطة بالون الرمادى كشفت عن رشاقة جسدها.
كما التقطت عدسات مصورى البابارتزى، فى اليوم التالى النجمة العالمية اثناء تسوقها فى إحدى المحلات التجارية الخاصة بالازياء بمنطقة فلويدا وظهرت بأطلالة "كاجول" وبصحبتها صديقتها.
يذكر أن جنيفر لوبيز خطفت الأنظار مؤخرا بظهورها فى حفل توزيع جوائز الـ Grammy لعام 2019، حيث ظهرت بملابس حملت إمضاء دار أزياء "Ralph & Russo" ومجوهرات من "Niwaka"، أما حذاؤها فحمل توقيع "Jimmy Choo".
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