جاكي شان يخوض تجربة سينمائية جديدة في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصوّر النجم العالمي جاكي شان فيلم المغامرة الجديد (فان جارد Vanguard) نهاية فبراير الجاري، ليكون ثاني الأفلام التي يصوّرها في دبي بعد النجاح الساحق لفيلم "كونج فو يوجا".

وقال ستانلي تونج مخرج فيلم "فان جارد": "تتماشى المواقع الموجودة في دبي بشكل رائع مع مشاهد الفيلم، وهي مشهورة بناطحات السحاب ومناطق الجذب المتميزة".



وسيتم تصوير الفيلم في دبي لمدة 30 يوماً، بالتعاون مع شركة (شنجهاي ليكس إنترتينمنت) المحدودة وشركة إنتاج (دبي ألكاتراز) ومديرة الإنتاج ماكسين دي فير، بمشاركة كبيرة من المواهب المحلية التي تضم 20 ممثلاً، منهم 10 ممثلين رئيسيين إضافة إلى أكثر من 500 ممثل ثانوي.

وأضافت: "سيتم تصوير مشاهد مطاردات السيارات بين العديد من معالم دبي الشهيرة، وعلى الطرق والجسور الشهيرة في الإمارة".

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن جمال الشريف رئيس مجلس إدارة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، قوله: "إن إمارة دبي مستمرة في استقطاب أكبر الأفلام، ويسرنا احتضان جميع أنواعها، وأود أن أشكر جميع القطاعات الحكومية والخاصة التي دعمت تصوير فيلم (كونج فو يوجا) سابقاً والتي ستقدم دعمها للفيلم الجديد".

وأكد الشريف أن "الإمارات أصبحت وجهة لإنتاج أفلام من هوليوود وبوليوود، وتصوير الفيلم الثاني للممثل العالمي جاكي شان في دبي سيشكل دفعة قوية أخرى لصناعة السينما لدينا، إذ أن تصوير العديد من الأفلام الضخمة في دبي يسهم في تطوير صناعة السينما المحلية، ويعرض مناطق الجذب في الإمارة ونمط الحياة والمواقع وثقافة الإمارات لجمهور عالمي، كما يعزز موقع الإمارة كمركز تصوير وإنتاج على مستوى العالم".

وأضاف: "نحن فخورون جدا بعودة جاكي شان إلى دبي لتصوير واحد من أحدث أفلامه، والذي يضم قائمة كبيرة من الممثلين، وهو من إخراج ستانلي تونج في وسط مدينة دبي (داون تاون – سيتي واك) والمواقع المحيطة، بالإضافة إلى المناطق المعروفة، وذلك بفضل الدعم الدائم الذي توفره لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي لجميع أعمال المخرج ستانلي تونج".

واختتم الشريف حديثه قائلاً: "من المعروف أن كلا من ستانلي وجاكي شان لديهما صلة كبيرة مع إمارة دبي، ونحن سعداء بعودتهما للعمل في الإمارة مع طاقم العمل المحلي والذي ساعد في نجاح (كونج فو يوجا) سابقًا".