هذا هو الموعد المقرر لعرض مسرحيات شريهان

لا زال الغموض يسيطر على العمل الجديد الذي ستعود به النجمة المصرية شريهان الى الساحة الفنية وذلك بعد عامين على اعلان شركة العدل جروب عن تعاقدها مع النجمة الاستعراضية بعد غياب اكثر من 14 عاماً عن الشاشة.

ورداً على سؤال حول موعد عرض المسرحيات، قال مدحت العدل “انشالله قريباً”. وتابع ان كل الذي يستطيع ان يعد به الجمهور هو أن الحدث على قدر شريهان.

وهل انتهت الشركة من تصوير كل المسرحيات، أجاب “العدل” بـ “كلا” لكن العمل مستمر على قدم وساق. وأضاف أن العمل ضخم ويأخذ وقتاً وجهداً ومادياً.

وكان “العدل” قد كشف انه كان مقرّراً أن تصوّر شريهان 13 مسرحية، ولكن لن يتمّ تنفيذ أكثر من 3 مسرحيات. وتدور قصص المسرحيات حول نساء مؤثرات في التاريح القديم والحديث، من ضمنها: كوكو شانيل ومارلين مونرو، وشجرة الدرّ.