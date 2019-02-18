Feb 18, 2019
لا زال الغموض يسيطر على العمل الجديد الذي ستعود به النجمة المصرية شريهان الى الساحة الفنية وذلك بعد عامين على اعلان شركة العدل جروب عن تعاقدها مع النجمة الاستعراضية بعد غياب اكثر من 14 عاماً عن الشاشة.
ورداً على سؤال حول موعد عرض المسرحيات، قال مدحت العدل “انشالله قريباً”. وتابع ان كل الذي يستطيع ان يعد به الجمهور هو أن الحدث على قدر شريهان.
وهل انتهت الشركة من تصوير كل المسرحيات، أجاب “العدل” بـ “كلا” لكن العمل مستمر على قدم وساق. وأضاف أن العمل ضخم ويأخذ وقتاً وجهداً ومادياً.
وكان “العدل” قد كشف انه كان مقرّراً أن تصوّر شريهان 13 مسرحية، ولكن لن يتمّ تنفيذ أكثر من 3 مسرحيات. وتدور قصص المسرحيات حول نساء مؤثرات في التاريح القديم والحديث، من ضمنها: كوكو شانيل ومارلين مونرو، وشجرة الدرّ.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا هو الموعد المقرر لعرض مسرحيات شريهان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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