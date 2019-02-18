خاص – نوال الزغبي ذهبية الصوت والحضور في “ديو المشاهير”… وهذه ملاحظاتنا

بعد غياب الممثلة ليليان نمري عن البرايم السابق بسبب تواجدها في المستشفى اثر تعرضها لوعكة صحية حيث لم يتم استبعاد أي من المشاهير في برنامج “ديو المشاهير”، أضطر اثنان على المغادرة ليلة الاحد وهما طوني بارود الذي منح مبلغ 9000$ الى جمعية الينبوع والممثلة ليليان نمري التي مُنحت مبلغ 10 الف دولار أميركي الى جمعية “SOS” وشكرا الجميع على الدعم في حين استغرب جميع المشاهدين انتقال عباس جعفر الى الحلقة النهائية وهو لا يمتلك حد ادنى من الموهبة ولم يظهر اي جدية في المنافسة طوال البرنامج عكس كل من طوني وليليان ولكن لانه الزمن الرديء وزمن العجايب يمكن توقع اي شيء.

خروج مشرف لطوني بارود كما مشاركته في البرنامج، ولعل ادارة المحطة حرصت من خلال هذا البرنامج ان تظهر عناية واهتمام خاصين وشديدين تجاه نجم شاشتها الجديد فاقتصر غناء طوني على نجوم الصف الاول في كل حلقة ولعله ساهم هو ايضاً في اعطاء صورة جميلة لاعلامي ذو مسيرة ذهبية راقية ومشرفة.

وقبل الدخول في تفاصيل البرايم، أبهرت النجمة الذهبية نوال الزغبي الجمهور بعدة اطلالات رائعة وجميلة حيث قدمت جديدها “كده باي” و “اللي براسي عملتو” كما قدمت أغنيات من أرشيفها الغنائي الغني.

حضور “الزغبي” كان راقياً جداً وحصدت اعجاب رواد مواقع التواصل الذين انهالوا بالتعليقات المُثنية على حضور النجمة الذهبية البارز.

أفتتحت “الزغبي” البرايم نصف نهائي “ديو المشاهير” بالغناء “قالوا” مع الاعلامي طوني بارود الذي حصد “ثلاثة نعم” من اللجنة التي اثنت على ادائه.

رحبت اللجنة المؤلفة من الموسيقي اسامة الرحباني والاعلامية منى ابو حمزة والمخرج سيمون اسمر بـ “الزغبي” حيث تمنوا لها الاستمرارية والنجاح.كما مدح سيمون اسمر جمال وأزياء واطلالة نوال الزغبي وهي بدورها عبرت عن عرفانها بالجميل كونه ساهم في شهرتها.

في الاطلالة الثانية غنت نوال اغنيتها الجديدة “كده باي” مع ملكة جمال لبنان السابقة فاليري ابو شقرا التي تألقت بفستان اصفر وبدت جميلة وناعمة.

في الاطلالة الثالثة غنت نوال من أرشيفها الغنائي “ما اندم عليك” مع ليليان نمري التي قلّدت اطلالة نوال في كليب الاغنية الاصلي وحصدت اعجاب اللجنة.

آخر اطلالة لنوال قدمت خلالها مدليه مع عباس جعفر، الوليد الحلاني وفاليري ابو شقرا.

ثم أطل الفنان سعد رمضان على المسرح للمرة الاولى حيث ظهر بلوك جديد وقدّم اغنية “بيّاع بحبك” مع الممثل عباس جعفر.

واستغرب رواد الانترنت تعليق “رمضان” على غنائه مع عباس حيث أشار ان اغنية “انا راسي بعلبكي” التي اطلقها جعفر مؤخراً “مكسرة الدني” خاصة وانه النجم الموهوب صاحب الفن الراقي والاصيل ولكن حفلات التهليل لجعفر في البرنامج لا تنتهي فنحن لا نستغرب مبالغة بعض الضيوف الذين يحاولون “تبييض الوجه” مع ابن المحطة البار، حين يعتبر مخرج الزمن الذهبي وصانع النجوم سيمون اسمر ان جعفر قد يصبح يوماً عاموداً من اعمدة بعلبك.

رحبت اللجنة بـ “سعد” وأثنت على أدائه وأكد أسمر ان “سعد” لم يأخذ حقه حتى اللحظة على الساحة الفنية.

حصد عباس اعجاب لجنة التحكيم.

لاحقاً أطل سعد مع الممثلة ليليان نمري وقدما ديو غنائي بعنوان “عم نام عالواقف”. ليليان ارتدت ثياب الاطباء وغيّرت بكلمات الأغنية لتتناسب مع اللوحة التي رافقتها.

“الرحباني” اثنى على حضورها ومنحها Yes، كذلك فعلت “ابو حمزة” ومنحتها Yes. اما “اسمر” أكد ان البرنامج افتقد لها في البرايم الفائت.

ثم عرض البرنامج تقريراً ضم عدة وجوه فنية وهم كارين رزق الله، جيري غزال، زينة مكي، اويس مخللاتي، ساشا دحدوح ومشاهير “ديو المشاهير” الذين تمنوا جميعاً الشفاء والسلامة لها.

تأثرت ليليان بالتقرير، بكت وشكرت الجميع.

أطل سعد رمضان للمرة الثالثة وقدّم “محسودين” مع الوليد الحلاني الذي استمر بتألقه وحصد ثلاثة نعم ونصحه سيمون اسمر ان يجلس مع والده النجم عاصي الحلاني ويتحدثا حول اللون الذي سيقدمه في المستقبل والا يقدم على أي خطوة غير كاملة.

ثم أطل الفنان حازم الشريف وقدّم اغنية “ندم” مع الوليد الحلاني حيث تألقا في تقديم الديو الغنائي فغنى حازم بالعربي والوليد بالعربي والتركي.

وهذه المرة الثانية التي يغني فيها الوليد في البرنامج بالتركي فقد سبق وقدم ديو غنائي مع الفنان محمد المجذوب وأبدعا مع بعضهما.

لجنة التحكيم وضعت ثلاثة نعم مباشرة بعد انتهاء الديو نظراً لجمال اللوحة.

لاحقاً أطل “الشريف” وغنى “خدني معك” مع “ابو شقرا” التي بدت رقيقة وجميلة وحصدت اعجاب اللجنة الذين اعتبروا انها تتقدم واصبحت جريئة أكثر.

لاحقاً أطل الفنان مارك حاتم وغنى Hero مع عباس جعفر باللغة الانكليزية. لجنة التحكيم اُعجبت بأدائه وباللوحة التي قدمها.

ثم أطل “حاتم” وغنى “Les Yeux de la Mama” مع طوني بارود الذي غنّى لأول مرة باللغة الفرنسية في البرايم وتألق وحصدت اللوحة الجميلة اعجاب لجنة التحكيم.

وجه طوني تحية الى والدته ووصفها بأجمل العبارات.

رحبت اللجنة بالممثلة شكران مرتجى التي تواجدت في كواليس البرنامج ايضاً.