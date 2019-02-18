أبرار الكويتيّة في مرمى نيران الجمهور بسبب رقصة ميريام فارس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارتْ الفنانة، أبرار الكويتية، غضب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بعد نشرها مقطع فيديو، أثناء تقديمها وصلة رقص، عبر حسابها على "سناب شات".

واستعرضتْ أبرار قدرتها على الرّقص، من خلال رقصها على الأغاني الخليجية، فضلاً عن تقليدها لرقصة الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، في كليب أغنيتها الجديده "قومي".

وأعلن عدد من متابعيها في الكويت، التبرؤ منها كفنانة كويتية، مشيرين، إلى أنّها تُسيء لكلّ امرأة كويتية بسبب تصرّفاتها غير المسؤولة، وعدم احترامها لتقاليد المجتمع العربيّ، وفق قولهم.

وقال أحد متابعيها: "الكويت برئية من هذي الأشكال، الكويت وبناتهم الأصل محترمات وبنات عوائل عيب تنسبون هالاشكال لدولة كاملة!!!"، وطالب آخر بعدم كتابة أبرار الكويتية بعد ذلك، معلقًا: "اكتبوا أبرار فقط.. لا تخربون اسم الكويت.. كل من ضاق صدره قال الكويتي والكويتية".

وكانت أبرار الكويتية، قد شاركت متابعيها على السوشال ميديا، زيارتها لإحدى عيادات التجميل، من خلال نشرها مقطع فيديو، عبر حسابها على تطبيق "سناب شات".

وكشفتْ أبرار، عن السّبب الرئيسيّ لهذه الزيارة، وهو رغبتها في تخسيس منطقة الأرداف، والبطن، عبر استخدام الأجهزة الحديثة، لتفتيت الدّهون في هذه المناطق.