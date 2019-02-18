"روكسي سينما" تعرض ثلاث أفلام مرشحة لجائزة الأوسكار لعام 2019

القاهرة - لايف ستايل
تنظم "روكسي سينما" عروضًا حصرية لثلاثة من الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم لهذا الموسم، خلال الفترة الواقعة بين 21 و23 فبراير/ شباط، وذلك احتفالًا باقتراب موعد حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019.
وتتضمن قائمة الأفلام، كلًا من فيلم "بلاك بانثر"، المستوحى من قصص مارفل المصورة، والفيلم الرومانسي "إي ستار إز بورن"، من بطولة ليدي غاغا، وماثيو ماكوناهي، وفيلم "بوهيميان رابسودي"، الذي يوثق حياة مغني فرقة "الروك" الأسطورية "كوين".
وتعود هذه الأفلام إلى الشاشة الفضية الكبيرة لعطلة أسبوع وحيدة، لتوفر لعشاق السينما ممن فاتتهم فرصة الاستمتاع بها.
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