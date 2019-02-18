صورة غلاف ألبوم أنغام الجديد.. “حالة خاصة جدًا”

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت النجمة المصرية أنغام عن الصورة الرسمية لغلاف ألبومها الجديد “حالة خاصة جدًا”.
وقد حدّدت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات يوم 21 شباط/فبراير الجاري موعدًا نهائيًا لطرح ألبوم أنغام في الأسواق.
ويتضمن العمل 14 أغنية جديدة، تعاونت فيها أنغام مع نخبة من الشعراء، الملحنين والموسيقيين في مصر والوطن العربي.
وتجدر الإشارة إلى أن “روتانا” تشنّ منذ أيام حملة واسعة تترافق مع إصدار العمل في الأسواق على أن تُفرج عن أكثر من أغنية من الألبوم إلى حين حلول موعد إصداره.
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