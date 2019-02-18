أحمد عز ينتهي من تصوير فيلمه الجديد خلال أيام

متابعة بتجـــــــــــرد: شارف الفنان المصري أحمد عز على الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد “الممر”، حيث يتبقى له مشاهد قليلة يتم تصويرها بين قصر المانسترلي ومدينة الإنتاج.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد عز، كل من أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد وألحان المهدي.

هذا ويحلّ النجوم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف على الفيلم.

فيلم “الممر” من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، ويناقش المرحلة الزمنية التي تمتد من حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف، على أن يتم طرحه في الصالات السينمائية مع حلول عيد الفطر المقبل.