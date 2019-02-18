حكيم يكشف عن مفاجأة سارة لجمهوره

متابعة بتجــــــــــــــرد: ينشغل الفنان المصري حكيم بالعمل على ألبومه الجديد والمقرر طرحه في الفترة المقبلة.
وكشف حكيم في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” أنه يتفرغ حاليًا للعمل المنتظر وكتب: “أنا بجهز دلوقتى للألبوم الجديد. بس بجد هياخد وقت كتير مش عايز أستعجل علشان أنا عامل فيه شوية مواويل عنب، بتحبوا المواويل؟”.
يذكر أن آخر الألبومات الغنائية التي طرحها حكيم، كان ألبوم “يا مزاجو” في عام 2011، بعدها اكتفى بالأغاني السينجل والكليبات فقط.
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