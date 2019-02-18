تألّقي ببنطلون الأرجل الواسعة على طريقة نجمات بوليوود.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُفضّل المرأة اختيار تصاميم أنيقة فضفاضة تُبرز جمالها، لذا يعدُّ البنطلون ذو الأرجل الواسعة أو البالازو هو الخيار الأول للكثيرات، فبالإضافة إلى تصميمه المحتشم، يتميّز بالراحة والعصرية أيضًا، كما أنه الخيار المفضّل للعديد من نجمات بوليوود.

ولأنه قد يكون البالازو محيرًا بشأن كيفية تنسيقه مع القطع الأخرى، جلبنا لكِ من مجلة "فيمينا" بعض الأفكار من وحي جميلات بوليوود، والتي ستُناسب مختلف أوقاتك، من الشاطئ والمناسبات إلى الكاجوال.

سونام كابور

تتنوّع الخامات المستخدمة في تصميم بنطلون البالازو، ومن بينها المخمل التقليدي أو المضلّع، وعلى غرار سونام، يمكنك اختيار بنطلون بالازو من المخمل الأسود ونسّقيه مع توب وجاكيت جينز للحصول على إطلالة تمزج بين العصرية والأناقة.

كارينا كابور

كما تعلمين، تُضفي بدلة البنطلون أناقة وجاذبية خاصة من نوعها للإطلالة، فإذا قرّرتِ ارتداء بدلة في مناسبتك القادمة، لا تتردّدي في اختيار بنطلون بأرجل واسعة مثل كارينا.

بريانكا تشوبرا

في الصيف تعدُّ القطع المريحة والفضفاضة هي المفضلة، لذا لا تنسي إضافة بنطلون البالازو لخزانتك في الصيف المقبل، ويمكنك تنسيقه مع كروب توب أو توب طويل أو قميص ظريف من اختيارك.

كاجول

عكس ما تتوقعينه، يُمكنك تنسيق القميص الطويل الواسع مع بنطلون بالازو مثل الممثلة كاجول.

تمانا بهاتيا

جدّدي إطلالتك ولا تتردّدي في اختيار البنطلون بالأرجل الواسعة والمنقوش، فكما ترين بدت تمانا في غاية الجاذبية والأناقة في تلك الإطلالة، وأنتِ أيضًا يُمكنك الاستلهام من إطلالتها لمناسبتك القادمة.