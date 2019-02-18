محمود فارس يرفض الكشف عن تفاصيل دوره في فيلم "محمد حسين"

أعلن الفنان محمود فارس، انتهائه من تصوير دورة خلال السياق الدرامي لفيلم "محمد حسين" وينتظر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائية.

وأعلن فارس في تصريح خاص لـ"العرب اليوم"، أنه استمتع جدًا بالعمل مع النجم محمد سعد ومي سليم والفنان القدير سمير صبري رافضًا الكشف عن أي تفاصيل تخص دورة مكتفيًا بقوله بأنه سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور.

يذكر أن فيلم "محمد حسين"، بطولة محمد سعد ومي سليم وفريال يوسف وويزو وبيومي فؤاد وسمير صبري تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.

وتدور أحداث الفيلم حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التي تؤثر في شخصيته وفى حياته بشكل عام، وتنشأ علاقة حب بينه وبين إحدى المترددات على الجراج، ولكنها علاقة حب من طرف واحد.

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