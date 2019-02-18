عامر تُشارك في الماراثون الرمضاني بمسلسل "حكايتي"

كشفت الفنانة وفاء عامر عن مُشاركتها في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري، وبيّنت سبب تحمّسها للمشاركة في مسلسل "حكايتي"، قائلة: "أسباب كثيرة حمّستني للمشاركة في هذا العمل، لعل أولها أن الفنانة ياسمين صبري فنانة موهوبة ومتألقة، وجميع الأدوار التي شاركت بها من قبل قدمتها بعناية كبيرة، وأعتزّ بصداقتها على المستوى الشخصي".

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وتابعت وفاء عامر، خلال حديث خاص لها إلى "لايف ستايل": "كما أن السيناريو الخاص بالعمل مكتوب بحرفية كبيرة والمؤلف المبدع محمد عبدالمعطي كتبه بشكل حرفي كبير، مما جعلني لم أتردد لحظة للموافقة عليه، وبالإضافة إلى كل هذا مشاركة المخرج العظيم أحمد سمير فرج في هذا العمل لأنه مخرج متمكن كثيرا من أدواته الفنية"، أما عن دورها في العمل، فأعلنت قائلة: "هو دور مختلف تماما عن دور "صالحة" الذي قدمته العام الماضي في مسلسل "نسر الصعيد"، وهو دور للمرة الأولى أقدمه على الشاشة، وسيكون مفاجأة بكل المقاييس، فسأقدم دور "فريدة" تعمل خبيرة أزياء وتمتلك أتيليه في مدينة الإسكندرية ولديها قصة خاصة بها ستكون مفاجأة، فالدور صعب للغاية ويحتاج إلى تركيز كبير للغاية، وقد انتهيت من تصوير أكثر من نصف مشاهدي في العمل حتى الآن".

وتحدّثت عن توقّف تصوير فيلم "براءة ريا وسكينة" وقالت: "توقف التصوير لأن معظم الفنانين المشاركين في العمل لديهم أعمال رمضانية لا بد من تصويرها في الوقت الحالي، ونستأنف التصوير بعد شهر رمضان، وفي الحقيقة أنا سعيدة للغاية بهذا العمل، لأنه يعرض قصة ريا وسكينة في إطار مختلف، ويكشف براءتهم بعد كل هذه الأعوام، وأقدم في هذا العمل دور ريا، والتي تثبت الأحداث أنها بالاتفاق مع

شقيقتها سكينة كانوا مناضلتين ضد الاستعمار الإنجليزي، لذا فالعمل مهم للغاية".

*وعلقت على مسلسل "السر" الذي تشارك في بطولته قائلة: "أنتظر عرض هذا العمل على أحرّ من الجمر، وأراهن على نجاحه، لأن قصته مختلفة وجميع عوامل النجاح توافرت في مسلسل (السر)، فهو كوميدي وتراجيدي واجتماعي وإثارة، تشترك به نخبة من النجوم مثل الفنان المصري حسين فهمي ونضال شافعي ومايا نصري وريم البارودي وأشرف عبدالغفور وأحمد حلاوة، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدي، ومن إنتاج أفلام محمد فوزي، ورغم أن شهادتي به مجروحة لأن المنتج محمد فوزي زوجي فإن الكل يعرف أنه كمنتج محترم لا يبخل على أعماله بأي شيء حتى تظهر بشكل لائق، وأقوم بدور سيدة شعبية تدعى "غالية" وهي بائعة كبدة، طيبة القلب، لكنها قوية تدافع عن نفسها وعن غيرها بقوة، شخصية ثرية للغاية في حياتها العديد من الأسرار التي يتم الكشف عنها تباعا".

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