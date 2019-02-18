مراد مكرم يعرب عن سعادته بـ"عايزة ورد يا إبراهيم"

أعرب الفنان مراد مكرم في مقابلة له مع "لايف ستايل"، عن سعادته بالاشتراك في بطولة مسلسل "عايزة ورد يا إبراهيم"، مؤكدًا أنه سيقدم دورًا مختلفًا ومميزًا في إطار كوميدي.

وقال: "لا أريد الإفصاح عن تفاصيل العمل بشكل كامل، ولكن في إطار عام أقوم بدور باحث يتعرض للعديد من الظروف والتحديات والصعاب التي يواجهها ولكن في إطار من الكوميديا"، مؤكدًا أنه لازال يستكمل تصوير العمل.

يشار إلي إن مسلسل "عايزة ورد يا إبراهيم"، بطولة وفاء عامر، رجاء الجداوي، إيناس كامل، فراس سعيد، رشا أمين، تأليف مدحت العدل وإخراج أحمد حسن .

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