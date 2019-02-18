غيثة الحمامصي تُشارك في بطولة فيلم "إخناتون في مراكش"



كشفت الفنانة المغربية غيثة الحمامصي عن مُشاركتها في بطولة الفيلم السينمائي "إخناتون في مراكش" من إنتاج شركة "فورست بولي بروداكشن"، بجانب مجموعة من الممثلين الكبار من مصر والمغرب، كالفنان طلعت زكريا والفنانة إنتصار ومجموعة من المطربين والنجوم المغاربة.

وتدور أحداث الفيلم، الذي ينتمي إلى صنف المغامرات التي تتخللها مَشاهد كوميدية طريفة، بشأن قطع أثرية عبارة عن خرائط فرعونية يتم تهريبها من مصر إلى المغرب من طرف مافيا دولية متخصصة مستغلة في عملية التهريب هذه مطربا مشهورا يقوم بجولة غنائية في المغرب.

وتجسّد غيثة الحمامصي دورا جديدا ومختلفا عن أدوارها السابقة، تتقمّص فيه دور أحد عناصر المافيا، وهي فتاة مثيرة وخطيرة حيث تتسلح بالإغراء والإثارة لتحقيق أهداف العصابة، وصرحت النجمة المغربية بأن "هذا الدور جديد عليها تماما سوف يكتشف الجمهور من خلال هذا الفيلم جانبا من موهبتها"، وحرصت غيثة الحمامصي على تمثيل مشاهد الأكشن والخطورة بنفسها من دون الاستعانة بدوبلير رغم خطورتها على حياتها، إذ عملت في أحد المشاهد على القفز من على دراجة نارية مسرعة، وأضافت غيثة الحمامصي أنها استوحت شخصيتها في فيلم "إخناتون في مراكش" من "لارا كروفت" بطلة سلسلة "تومب رايدر" الشهيرة.

يذكر أنه انتهت مؤخرا الفنانة والموديل المغربية غيثة الحمامصي من تصوير الفيلم المغربي "Braquage à la Marocaine" للمخرج أحمد الطاهري الإدريسي، الفيلم الذي تجسّد فيه غيثة بدور البطولة برفقة كوكبة من النجوم المغاربة كالفنانة فاطمة زهراء بناصر والفنان القدير نور الدين بكر، ومن المرتقب عرضه قريبا في القاعات السينمائية.

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