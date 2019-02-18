أحمد بدير يخوض رمضان بـ"مفاجأة"

أعلن الفنان أحمد بدير، في مقابلة خاصة مع "لايف ستايل"، عن خوضه السباق الرمضاني 2019 من خلال عمل جديد يُحضر له، رافضًا الإفصاح عن تفاصيله.

وقال: "أحضر لمفاجأة درامية جديدة سأشارك بها في المارثون الرمضاني المقبل، والعمل سيكون من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج، وتفاصيل العمل أنه إجتماعي ولكنه مختلف وسيكون مفاجأة بكل المقاييس".

وعلى جانب آخر أعلن انتظاره عرض الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير"، مؤكدًا أنه سيكون أقوى من الجزء الأول، وبه أحداث جديدة وتطورات وصراعات.

يشار إلى أن مسلسل "البيت الكبير" بطولة كل من لوسى، أحمد بدير، سوسن بدر، مجدي كامل، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، الراقصة دينا، طارق صبري، ريم هلال، دنيا المصري، أحمد صيام، شريف باهر، تيسير عبد العزيز، إيمان أيوب، أحمد النقلي، على الوصال، تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلي.

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