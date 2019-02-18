خالد سليم يُفاجئ جمهوره بأغنية "لسة كبير"

القاهرة _ سارة عبد الستار
بعد غياب طويل، أكد المطرب والفنان خالد سليم، في تصريح خاص ب"العرب اليوم"، عن عودته للغناء من خلال طرحه لأغنية "لسة كبير"، مؤكدًا أن "الغناء هو عالمي الأصلي ربما يكون التمثيل شغلني عنه إلا أنني لا يمكن أن أبتعد عن الغناء".
وتابع: أما عن أغنية "لسة كبير" من كلمات وليد الغزالي، وألحان كريم محسن، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس، وسأهديها لجمهوري خلال أيام.
يشار إلى أنه يعرض لخالد سليم حالياً مسلسل "أبواب الشك"، ويشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، نبيل عيسى، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، لقاء الخميسى، وآخرون، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد سمير فرج، وينتمى العمل لنوعية مسلسلات الـ 60 حلقة.
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