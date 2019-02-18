شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم عن "قصة حب": كنت خايف لكن ردود الفعل طمنتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان أحمد حاتم خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال الذى تلقاها خلال الأيام الماضية بخصوص فيلم "قصة حب" من جانب قطاع كبير من جمهور الفيلم، والمقربين له حين أثنوا على العمل بعدما شاهدوه فى دور العرض وأخبروه بأنهم لم يكونوا يتوقعوا أنه بهذا الشكل من الجمال لتوقعهم المسبق بأن الفيلم سيكون مشابه لأعمال كثيرة رومانسية وبالتالى لن يتضمن جديد قبل تغيير رأيهم بمجرد مشاهدة العمل ليثنوا على ما يحتويه من كمية كبيرة من المشاعر والمواقف طوال أحداث الفيلم.





وأكد حاتم، أن تلك النظرة لم تغضبه لأنه هو نفسه كان يشترك معهم فى الرأى فى البداية أثناء الاتفاق على العمل، ولكن بمجرد الاطلاع على السيناريو اطمأن إلى حد كبير مثلما كشف لنا بقوله: "الورق مكتوب بحرفية كبيرة وبقدر عالٍ من المشاعر والمواقف التي يرتكز إليها الفيلم من خلال خطوط عديدة لا تشعر الجمهور بالملل، وهو ما طمأننى إلى حد كبير لثقتى فيه ولكن ردود الأفعال بكل تأكيد طمأنتي أكثر".



