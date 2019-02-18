نادين لبكي لفريق عمل فيلمها "كفرناحوم": "أنتم المكسب الحقيقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشرت المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، والتي أظهرت خلاله رحلته منذ بداية تصوير فيلمها "كفرناحوم" إلى الاحتفاء من قبل المحيطين بها بنجاحها عالميًا بعد عرض الفيلم لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي وفوزه بجائزة "لجنة التحكيم".

ووجهت نادين الشكر لكل من دعموها وساندوها خلال رحلتها العام الماضي، كما أظهرت عددًا من اللقطات الخاصة بسفرها مع بطل فيلمها زين لحضور فعاليات مهرجان كان، إلى جانب فيديوهات تخص كواليس الفيلم، لتؤكد أنها لا تعلم ما الاتي ولكنها فخورة بكل من عمل معها لخروج الفيلم، وانهم المكسب الحقيقي بالنسبة لها.

تدور أحداث فيلم "كفرناحوم" في إحدى المناطق التابعة للعالم العربي التي تقع تحت أزمات سياسية واجتماعية طاحنة، يتتبع الفيلم حياة طفل يعيش في قرية فقيرة، ويقرر التمرد على نمط الحياة الذي يخضع له، حيث يقوم برفع دعوى قضائية ضد والديه.

يذكر أن فيلم "كفرناحوم" مرشح ضمن قائمة "أفضل فيلم أجنبي" بترشيحات الأوسكار هذا العام والمقرر إقامة حفل توزيع جوائزه يوم الأحد الموافق 24 فبراير.