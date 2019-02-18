شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كلبش.. هيدى كرم تنضم إلى "الابن الـ13" مع حسن الرداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة هيدى كرم عن سعادتها بالمشاركة خلال موسم رمضان المقبل من خلال مسلسلين هما "كلبش"، و"الابن الـ13"، بعدما انضمت إلى الأخير خلال الأيام الماضية، حسبما كشفت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، وأكدت سعادتها بالانضمام لأسرة مسلسل الفنان حسن الرداد مؤخراً.

وقالت هيدى كرم إن سعادتها لأسباب عديدة، أبرزها التركيبة التى ستظهر بها فى رمضان من خلال دورين مختلفين تماماً كلاهما فى منطقة بعيدة عن الآخر، من مسلسل أكشن مثلما يظهر فى الأجزاء الماضية من "كلبش" الذى يواصل الجزء الثالث، بينما "الابن الـ 13" مسلسل كوميدى، وبالتالى سأطل على الجمهور عبر دورين مختلفين.





مسلسل (الابن الـ 13) بطولة حسن الرداد، ناهد السباعى، شيماء سيف وسلوى خطاب ومحمد ثروت ورجاء الجدواى ومن تأليف ورشة كتابة مكونة من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكري.

على جانب آخر تواصل هيدى كرم تقديم برنامج "كلام ستات" مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانات نهال عنبر، وندى رحمى، عبر فضائية "ON E".