نجوى كرم وسيرين عبدالنور في جلسة سلطنة على "بتونس بيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشرت الفنانة اللبنانية، سيرين عبدالنور فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت برفقتها الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، خلال تواجدهما في أحد المناسبات الاجتماعية، وهما يتراقصان في جلسة سلطنة على أغنية "بتونس بيك" للفنانة الراحلة وردة.

وتحرص سيرين على التواصل مع جمهورها بنشر صور وفيديوهات خاصة بحياتها الشخصية والعملية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تلقي إعجاب الآلاف.

وتعود سيرين لشاشة التلفزيون هذا العمل بمسلسلها "الهيبة- الحصاد" والتي يشاركها البطولة تيم حسن، مني واصف، عبدو شاهين، والمقرر عرضه خلال العام الجاري.