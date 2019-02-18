لقاء سويدان تنعى شهداء الحادث الإرهابي بسيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:
نعت الفنانة لقاء سويدان، عبر صفحتها الرسمية في موقع "انستجرام"، شهداء حادث استهداف ارتكاز أمني بشمال سيناء، أمس السبت.
ونشرت "لقاء" صورة لمجموعة من الجنود، وعلقت: "يا بخت الشهداء بالجنة، ربنا يربط على قلوب أمهاتكم وعائلاتكم، شهداء عند ربهم يرزقون، الجيش المصري رجال".
وأسفر الهجوم الذي وقع في من
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