لقاء سويدان تنعى شهداء الحادث الإرهابي بسيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

نعت الفنانة لقاء سويدان، عبر صفحتها الرسمية في موقع "انستجرام"، شهداء حادث استهداف ارتكاز أمني بشمال سيناء، أمس السبت.

ونشرت "لقاء" صورة لمجموعة من الجنود، وعلقت: "يا بخت الشهداء بالجنة، ربنا يربط على قلوب أمهاتكم وعائلاتكم، شهداء عند ربهم يرزقون، الجيش المصري رجال".

وأسفر الهجوم الذي وقع في من