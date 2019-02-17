أحمد بدير ومحمد عبدالعزيز في عزاء محسن نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

​حرص الفنان أحمد بدير، والمخرج محمد عبدالعزيز، على تقديم واجب العزاء في مدير التصوير محسن نصر.

وأقيم العزاء مساء اليوم الأحد، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نقيب السينمائيين مسعد فودة، يحيى الفخراني، محمود حميدة، عزت العلايلي، المخرج يسري نصر الله، ومدير التصوير محسن أحمد، والفنانة فردوس عبدالحميد، وزوجها المخرج محمد فاضل.

ورحل محسن نصر عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض، وهو أحد أهم مديري التصوير في مصر والوطن العربي، له العديد من المشاركات الفنية المميزة مع نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما في مصر، على رأسهم المخرج الراحل يوسف شاهين، بفيلميه "المصير" عام 1997 و"الآخر" عام 1999، إلى جانب رأفت الميهي، شريف عرفة، محمد خان.

من أعماله "إسكندرية ليه، موعد على العشاء، حدوتة مصرية، حب في الزنزانة، الساحر، طيور الظلام".