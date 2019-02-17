جينيفر أنيستون وكورتني كوكس تنجوان من حادث طائرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 فبراير 2019 10:33 مساءً - نجت النجمتان الأميركيتان جينيفر أنيستون Jennifer Aniston وكورتني كوكس Courteney Cox من حادث مرعب خلال رحلة على متن طائرة متجهة إلى المكسيك.



ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الممثلتين الشهيرتين كانتا، صباح الجمعة، على متن طائرة خاصة في طريقها إلى مدينة كابو سان لوكاس في المكسيك لحضور إحدى الحفلات.



وقالت الصحيفة: "خلال الإقلاع من مطار لاكس في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، فقدت الطائرة إحدى عجلاتها لأسباب مجهولة".

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وبالرغم من الحادث، نجح ربان الطائرة في الإقلاع والدخول إلى الأجواء المكسيكية، إلا أن الرحلة لم تتم كما يجب.وقد قرر طاقم الطائرة العودة إلى كاليفورنيا، بعدما رأى أن الهبوط سيكون غير آمن في المكسيك، حسب الصحيفة البريطانية.



وكان على متن الطائرة نحو 12 راكباً، من بينهم أنيستون وكوكس والممثلة أماندا أنكا وكاتبة السيناريو، مولي كيميل. وأجبرت الطائرة على الطيران في الجو لمدة 3 ساعات تقريباً، من أجل حرق ما يكفي من الوقود حتى تتمكن من الهبوط بأمان.

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وبعد هبوط الطائرة بشكل "اضطراري" في مدينة أونتاريو بولاية كاليفورنيا، علق الركاب داخلها لمدة ساعتين ونصف، إلى حين إصلاح مشكل العجلة ونقل الأمتعة إلى طائرة أخرى لإكمال الرحلة.



وبعد فترة طويلة من الانتظار، نقل الركاب إلى الطائرة الثانية التي ستنقلهم إلى كابو سان لوكاس، لحضور حفل عيد ميلاد أحد المقربين.