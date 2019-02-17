«ليالي النغم الأصيل» تكرم عمالقة الفن السعودي بـ 40 أغنية خالدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 فبراير 2019 10:33 مساءً - اختتمت «ليالي النغم الأصيل» موسمها الثاني الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً على مدى يومين في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وجاءت المناسبة الفنية تكريماً وتخليداً لذكرى رواد الأغنية السعودية: الملحن صالح الشهري، والملحن عمر كدرس، والموسيقار سراج عمر، والفنان الراحل سعد إبراهيم، والفنانة عتاب، الذين نثروا إبداعاتهم الفنية على مدى أكثر من أربعة عقود، وخدموا الأغنية السعودية، وأسهموا في صناعة فن غنائي مميز، كلمةً ولحناً.

وبدأت السهرة المميزة بعرض فيديو تعريفي برواد الأغنية السعودية، استعرض مسيرتهم الغنائية الفنية، وسط حفاوة وترحيب كبيرين من الحضور. وقدَّم الفيديو أبرز المحطـات الفنية التي مروا بها، وأهم أعمالهم الغنائية التي حققت نجاحاً باهراً، ولاتزال خالدة حتى يومنا هذا.

بعدها، كرَّم عبدالله الكناني، وكيل وزارة الإعلام للشؤون الثقافية، أبناء وذوي الرواد المكرَّمين، وهم: مها سعد إبراهيم، ومحمد سراج عمر، وسراج عمر كدرس، إضافة إلى المقربين من عتاب، وصالح الشهري.

وشاركت في الليلتين الفنيتين الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، و14 فناناً وفنانة من النجوم الشباب السعوديين، وهم: عبدالله الخشرمي، ومحمد أوليا، وفيصل العمري، وعبدالرحمن الطلاسي، وعبدالله عبدالعزيز، وسلطان الراشد، وأمين فارسي، وبدر الفهد، وتركي الجازع، وعبدالله الموسى، وراشد السالم، ومروة سالم، وريانة، وسحاب.

وحضر الحفلة الغنائية الأخيرة 3000 شخص من الجنسين، استمتعوا بالطرب الأصيل لرواد الأغنية السعودية الذين تحظى أعمالهم بشعبية كبيرة في الساحة الفنية السعودية والخليجية والعربية، فقد تألق الفنانون الشباب في تقديم أكثر من 40 أغنية من ألحان وغناء المكرَّمين، استذكاراً للمغنى والقصيد في حقبتَي السبعينيات والثمانينيات الميلادية.

وفي هذا السياق، أكد الشاعر صالح الشادي، الذي عاصر رواد الأغنية السعودية المكرَّمين، أن هذا الاحتفاء أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء العمالقة الذين خدموا الذائقة الفنية والموسيقية، وقدموا إبداعاً حقيقياً، هذَّبوا به المسامع والذوق الفني، ولم يطلبوا مقابل ذلك سوى حب الجمهور، وقال: «أتمنى أن يمتد هذا التكريم الجميل ليشمل المثقفين والكتَّاب والمبدعين، وأشكر القائمين على هذه المناسبة، خاصةً وزارة الإعلام».

أما مها سعد، ابنة الفنان الراحل سعد إبراهيم، فأوضحت أن والدها قدَّم كثيراً من الإبداعات الفنية والألحان الجميلة التي أسهمت في تطوير الأغنية السعودية، معربةً عن فخرها بتسلم تكريم والدها الراحل، شاكرةً وزارة الإعلام على هذه اللفتة الرائعة، مقدرةً جهود منظمي المناسبة. وتعد مها المكرَّمة الوحيدة من ذوي رواد الأغنية السعودية.

يشار إلى أن «ليالي النغم الأصيل» شهدت في موسمها الأول، في العام الماضي، تكريم الفنانين الراحلين: طلال مداح، وأبوبكر سالم، وطارق عبدالحكيم، وفوزي محسون، وعبدالله محمد، وحققت نجاحاً كبيراً في موسميها.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"