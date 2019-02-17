كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 فبراير 2019 10:33 مساءً - شهد حفل افتتاح الفيلم الرومانسي "حب واحد وحياتين" لبطليه الممثل التركي أنجين أكيوريك الشهير بكريم،والممثلة التركية بيرغوزار كوريل الشهيرة بفريدة في اسطنبول حضوراً حاشداً من مشاهير تركيا،وعلى رأسهم الممثل خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان زوج بطلة الفيلم،الذي أبدى إعجابه الشديد بقصة الفيلم وأداء بطليه المميز على الشاشة.



وسر حضور هذا الحشد الكبير من المشاهير، تمتع بطلته بيرغوزار كوريل بصداقات طيبة معهم جميعاً،فهي من أكثر الفنانات مجاملة لزملائها،ودائماً تلبي دعواتهم الخاصة لحفلات زواجهم أو أعياد ميلادهم أكثر من أي ممثلة أخرى في الوسط الفني.



وكان من أبرز المشاهير الذين حضروا حفل الإفتتاح الخاص:خالد آرغنش(السلطان سليمان)،أراس بولوت أنيملي(مجد) والممثلة بيجا أونال، جوكشا بهادر(ليلى)،ميليسا آصلي باموك شريكة نسليهان أتاغول ببطولة "الحب الأعمى"،ساريناي ساريكايا (نسيم)،ديلان دنيز، روجدا ديميرير سيلين وشكرجي بطلتا "أحلام بريئة"،ميرت فيرات (أمير) وزوجته، هاكان كورتاش بطل "عشق".

كانت هذه تفاصيل خبر بيرغوزار كوريل وأنجين أكيوريك أجمل ثنائي فني في حفل افتتاح فيلمهما "حب واحد وحياتين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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