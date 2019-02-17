بالفيديو: غادة عادل تكشف لأول مرة سبب طلاقها من زوجها مجدي الهواري

تحدثت الفنانة غادة عادل بكل صراحة عن قصة طلاقها من المخرج والمنتج مجدي الهواري، بعد زواج دام 20 عاماً، وذلك خلال وجودها في برنامج “سهرانين”.

وقالت غادة عادل عن طلاقها من مجدي الهواري أن مع مرور السنوات، وقعت بينهما مشاكل جمة وجدا بدورهما أن علاقتهما ستكون أفضل لهما ومن أجل أبنائهما إذا انفصلا، لتحصل على الطلاق منه منذ سنة ونصف تقريباً.

وأكدت غادة عادل أن علاقتها الآن مع طليقها مجدي الهواري أفضل كثيراً من فترة زواجهما، فبينهما مزاح وضحك على عكس السنوات الأخيرة من زواجهما التي تخللها المشاكل.

وعن السبب سبب سعادة المرأة مع الرجل، قالت غادة عادل بألا يكون الزوج أنانياً بعد الزواج، ولا يغير من معاملته لزوجته، مشيرة إلى أن المرأة ترغب دوماً في يراودها الشعور أنها مرغوبة.

وشددت غادة عادل أن أغلب المشاكل الزوجية الآن تعود إلى عدم إخلاص الرجل في العلاقة، وأنه بعد الزواج يعتبر زوجته أمراً مضموناً.

الجدير بالذكر أن غادة عادل أعلنت طلاقها من مجدي الهواري العام الماضي 2018، ليشكل خبر انفصالهما صدمة للكثيرين خاصة وأن زيجتهما استمرت 20 عاماً.