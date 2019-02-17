بالفيديو: أنغام ومروان خوري يدخلان في نوبة بكاء بسبب فلسطيني

دخلت الفنانة أنغام والفنان مروان خوري في نوبة بكاء بالحلقة الثالثة من برنامج اكتشاف المواهب “الزمن الجميل”، المذاع على قناة أبوظبي الفضائية. جاء بكاء كل من أنغام ومروان خوري بسبب تأثرهم بأداء المشترك الفلسطيني عمر فتحي، والذي نجح في تخطي المرحلة الثانية مع عدد من المشتركين ابرزهم 3 اطفال مصريين هم الاصغر سنا في البرنامج.

يذكر أن لجنة تحكيم الزمن الجميل تضم كل من أنغام واللبناني مروان خوري والمغربية أسماء لمنور، ويتم عرض البرنامج بشكل أسبوعي على قناة أبوظبي الفضائية.

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