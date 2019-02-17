بالفيديو: سعودي يتقمص مايكل جاكسون ويتسبب في شجار بين علي جابر ونجوى كرم

تسبب المتسابق السعودي بندر بحري الملقب ببندر جاكسون في خلاف بين الفنانة نجوى كرم والعميد علي جابر، في الحلقة الأولى من برنامج Arabs Got Talent.

وصعد المتسابق السعودي وقدم عرضه على مسرح عرب غوت تالنت، الذي جاء عبارة عن تقديم الحركات الراقصة الشهيرة لنجم البوب مايكل جاكسون.

وبعد أن انتهى العرض، أكد الفنان أحمد حلمي للمتسابق السعودي أن عرضه رائعاً وممتعاً، لتتدخل الفنانة نجوى كرم هي الأخرى مشددة على أن العرض أمتعها بشدة وأنه من أجمل من قدم رقص مايكل جاكسون على مسرح عرب غوت تالنت.

ولكن عندما جاء الدور على العميد علي جابر، كان مخالفاً للرأي لأحمد حلمي ونجوى كرم، مما دفع الأخيرة للرد عليه عندما حاول أن يعترض لتقول له أنها عضو في اللجنة ومن حقها أن تقول رأيها مثلما تشاء.

وساند أحمد حلمي شمس الأغنية ضد علي جابر، ليؤكد له أن يساند نجوى كرم في رأيها مهما كان.

الجدير بالذكر أن أمس هي الحلقة الأولى من الموسم السادس من برنامج عرب غوت تالنت.