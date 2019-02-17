شاهد حسن الرداد في كواليس مسلسل الابن الـ 13

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يواصل الفنان حسن الرداد تصوير مسلسل الابن الـ 13 . ونشر الرداد صورة له من كواليس المسلسل وظهر وهو يرتدي ملابس صيفية وظهر بلون شعر أصفر ليتناسب مع طبيعة الشخصية التى يقدمها خلال أحداث المسلسل.
ويشارك فى بطولة المسلسل الفنانة ناهد السباعى، سلوى خطاب،هيدى كرم، شيماء سيف، إيناس كامل، بيومى فؤاد، محمود البزاوى، محمود الليثى، كوكى، آية سماحة.
المسلسل من تأليف ورشة كتابة مكونة من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد.
يذكر أن حسن الرداد قدم
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