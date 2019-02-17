اليوم.. أحمد عز في قصر المنسترلى من أجل "الممر"

يصور النجم أحمد عز عدداً من مشاهده الأخيرة فى فيلم "الممر" اليوم، الأحد، فى قصر المنسترلى بالمنيل مع المخرج شريف عرفة، ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة يوم واحد وينتقل عز إلى ديكور آخر لاستكمال المشاهد الأخيرة من الفيلم.
فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية فى عيد الفطر المقبل، ويشارك فى بطولته
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