شاهد.. صورة نادرة لأسرة عمرو دياب تثير جدل الجمهور

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نشر عبدالله نجل الهضبة عمرو دياب، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة نادرة، وظهر في الصورة، وهو طفل مع والده، والأخير يحمله هو وشقيقته "جنا"، فيما ظهرت الزوجة زينة عاشور تجمل ابنتها "كنزي".
وأشار عبدالله في تعليقه على الصورة إلى أن عمرها 14 عاما، وتعود إلى عام 2005، التي بدا فيها أجواء احتفال بعيد ميلاد أحد أفراد عائلة الهضبة.
يذكر أن عمرو دياب من المقرر أن يحيي حفلا غنائيا في شهر
وكان الهضبة أحيا حفلًا في رأس السنة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، كما يستعد لتصوير أغنية جديدة من ألبومه الأخير «كل حياتي»، ويفاضل بين أغنيتي «يا هناه» و«يا ساحر» لتصويرها على طريقة الفيديو كليب.
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