بوراك أوزجيفيت يفاجئ الجمهور بـ”لوك” مختلف – بالصور

متابعة بتجـــــــــــــرد: ظهر الممثل التركي بوراك أوزجيفيت بلوك جديد في أحدث صوره عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” العالمي.

وقد لفت بوراك أوزجيفيت الأنظار بتسريحة شعر جديدة لاقت استحسان متابعيه الذين أعربوا عن إعجابهم بإطلالته الحديثة من خلال التعليقات التي انهالت عليه من كل حدب وصوب.

الجدير ذكره أن بوراك أوزجيفيت المعروف عربيًا باسم “بالي بيك”، قد حصد مؤخرًا جائزة أفضل ممثل سينمائي في حفل توزيع جوائز جامعة يلدز التقنية التي أقيمت الشهر الماضي.