ما علاقة براد بيت بالمغني الراحل كريس كورنيل؟

متابعة الخليج 365: قرّر النجم العالمي براد بيت إنتاج فيلم وثائقي عن صديقه المغني الأمريكي الراحل كريس كورنيل، الذي أفجع الوسط الغنائي بانتحاره عن عمر يناهز 52 عامًا بعد إصابته بالاكتئاب.
ويتناول الفيلم محطات مهمة في حياة كريس كورنيل الشخصية وإنجازاته في مجال الموسيقى، على أن يتولى إخراجه بيتر بيرج الذي كان صديقًا مقربًا من الفنان الراحل.
وكان القائمون على حفل جرامي في دورته الـ91 قد منحوا كريس كورنيل جائزة أفضل أداء روك عن أغنيته When Bad Does Good.
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