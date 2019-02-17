شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد رمضان يشيد بنحات صنع تمثالا لشخصية زين فى نسر الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان محمد رمضان، الشكر إلى نحات صنع تمثالا لشخصيته "زين القناوى" فى مسلسل نسر الصعيد، مشيرا أنه لم يعرف أى معلومات عنه سوى أنه ينتمى إلى محافظة الشرقية.



تمثال محمد رمضان

محمد رمضان، نشر صورة التمثال، قائلا: "شوفت صورته على الإنستجرام وكل اللى عرفته إن الفنان اللى عمل تمثال لشخصيتى فى نسر الصعيد من الشرقية .. كل الشكر والحُب له ولأهالى محافظة الشرقية تسلم إيدك".



بوست النجم محمد رمضان

وسرعان ما تعرف جمهور الفنان محمد رمضان، على شخصية الفنان الذى يدعى علاء صلاح وينتمى بالفعل إلى محافظة الشرقية، كما وجهوا التحية له وأشادوا بمهاراته ودقته فى النحت.

يذكر أن الفنان النجم محمد رمضان يشارك فى مسلسل "زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته حلا شيحة ونسرين أمين وماجد المصرى وحسام داغر، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.