بدأ بالإعلانات ويكره الشهرة.. 10 معلومات عن جوزيف جوردون ليفيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يحتفل النجم الأمريكي جوزيف جوردون ليفيت بعيد ميلاده الـ38 هذا العام، وهو أحد أهم الممثلين الشباب في هوليوود في السنوات العشر الماضية، ولديه العديد من المشاركات السينمائية المميزة التي نجح بها في وضع اسمه بأذهان الملايين من المشاهدين ومحبي السينما حول العالم.

ولد جوزيف ليونارد جوردون ليفيت في 17 فبراير من العام 1981، في مدينة لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأمريكية، ينحدر من أصول يهودية، بدأ مسيرته الفنية بالظهور في عدد من الإعلانات، كما كان له مشاركة مميزة بالمسلسل الكوميدي الشهير "3rd Rock from the Sun" عام 1996، ليقرر بعده دخول جامعة كولومبيا في بداية فترة الألفينيات، وخلال هذه الفترة شارك بالعديد من الأدوار الثانوية، منها فيلم "Manic" عام 2001، "Mysterious Skin" عام 2004.

إليكم 10 معلومات عن جوزيف ليفيت في عيد ميلاده:

1. كان فيلم الرعب "Halloween H2O: 20 Years Later" عام 1998 بمثابة انطلاقته الحقيقة في السينما.

2. شارك النجم الأمريكي الراحل هيث ليدجر الذي جسد شخصية "الجوكر" بفيلم وحيد هو "10 Things I Hate About You" عام 1999.

3. فيلمه "Days of Summer200" عام 2009 يعد من أولى بطولاته المطلقة في هوليوود، ورُشح هذا الفيلم لجائزتي "جولدن جلوب" لأفضل ممثل في دور كوميدي، وأفضل فيلم كوميدي.

4. تعاون مع المخرج العالمي كريستوفر نولان بفيلمي "Inception" عام 2010، و"The Dark Knight Rises" عام 2012.

5. كشف جوزيف بعدد من التصريحات عن كون الممثل العالمي دانيال داي لويس أحد ممثليه المفضلين، وتعاونا معًا بفيلم وحيد هو "Lincoln" عام 2012.

6. جسد شخصية الفرنسي فيليب بوتي أحد البارعين في السير على الحبل المشدود بفيلم "The Walk" عام 2015.

7. أخرج 9 أفلام بمسيرته بين الحلقات التليفزيونية للمسلسلات الدرامية إلى جانب عدد من الأعمال الروائية القصيرة، وله تجربتين روائيتين طويلتين هما "Don Jon" عام 2013 الذي آثار الجدل وقت عرضه تجاريًا، وفيلم "Wingmen" الذي لم يتم الإعلان عن موعد طرحه حتى الآن.

8. لدى جوزيف اعتراض كبير على كلمة "مشهور" وأوضح بعدد من الحوارات أنه لا يري نفسه مشهورًا على عكس عدد من المجالات منها رواد الفضاء والمدرسين، الذي يؤكد على ضرورة الاحتفاء بهما.

9. جوزيف لديه عدد من البطولات السينمائية منها فيلم الدراما "7500" والذي تدور أحداثه حول خطف طائرة من قبل إرهابيين ومقرر طرحه في يوليو المقبل، إلى جانب فيلم الدراما "The Trial of the Chicago 7" الذي لم يتم الإعلان بشكل نهائي عن موعد طرحه.

10. فاز بالعديد من الجوائز العالمية، منها فوزه بجائزة "إيمي" لأفضل تجربة اجتماعية تفاعلية عن مسلسله "HitRECord on TV" عام 2014، كما ترشح لجائزتي "جولدن جلوب" لأفضل ممثل في دور كوميدي بفيلمه "500 Days of Summer" عام 2010، ومرة أخرى عن نفس الفئة بفيلمه "50/50" عام 2012.​