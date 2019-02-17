نفاد تذاكر حفل عمرو دياب بجامعة مصر يوم 22 فبراير

كتبت_إسراء البيهوني

كشفت إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، عن نفاد تذاكر حفل الفنان عمرو دياب، الذي سيقام بإستاد الجامعة يوم

الجمعة 22 فبراير.

وتم تجهيز مسرح الحفل بأحدث وسائل التكنولوجيا، فى حين تم التنسيق مع الجهات الأمنية

التابعة لوزارة الداخلية للعمل على تفادي حدوث أي زحام أو مشكلات مرورية.

يذكر أن الجامعة طرحت تذاكر الحفل للبيع مبكرًا للجمهور، وحددت ٣ فئات لأسعار التذاكر وهي ٤٠٠ و٧٥٠ و١٠٠٠ جنيها.

