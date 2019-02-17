- 1/2
- 2/2
حرص الفنان محمود حميدة، ونقيب المهن السينمائية مسعد فودة، ومدير التصوير محسن أحمد، والفنان محمد الصاوي، على المشاركة في عزاء مدير التصوير الراحل محسن نصر، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، ويتلقى العزاء عدد من الأصدقاء وأفراد الأسرة.
وتوفي محسن نصر، الجمعة الماضية، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 84 عاما، وشيع جثمانه منمسجد دريم فى مدينة 6 أكتوبر.
ويعد الفنان محسن نصر من بين أهم مديرى التصوير فى مصر والوطن العربى، عمل مع مخرجين كبار أبرزهم الكبير يوسف شاهين، و على بدرخان، رأفت الميهى، محمد خان، شريف عرفة، عبر مشوار سينمائى طويل تجاوز خمسين
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محمود حميدة وأحمد بدير في عزاء محسن نصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.