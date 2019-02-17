شاهد.. مي سليم في إطلالة رائعة بفستان زفاف

مي سليم

كتبت - إيمان العوضي :

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة ظهرت فيها ب "لوك الشخصية" التي تؤديها في أحد الأعمال الدرامية، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهرت مي بفستان زفاف أبيض،

وعلقت علي الصورة بكلمه واحده وهي "مسلسل" وأمامها الكثير من علامات الأستفهام لتترك لمتابعيها مهمة تخمين اسم المسلسل الذي تظهر فيه عروسا.يذكر أن مي سليم تشارك في موسم دراما رمضان 2019، من خلال مسلسل "صانع الأحلام" إلي جانب كل من مكسيم خليل، إيلي متري، رنا ريشه، طوني عيسى، أروى جودة، جهاد سعد، تأليف بشار عباس، وإخراج محمد عبدالعزيز، وأيضًا مسلسل "علامة أستفهام" مع الفنان محمد رجب، إخراج سميح النقاش.