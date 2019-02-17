كتب - أحمد أيوب: طرحت فضائية النهار، عبر موقع الفيديوهات العالمي " يوتيوب"، الإعلان التشويقي لحلقة الاثنين من برنامج "واحد من الناس"، ويستضيف فيها من برنامج "واحد من الناس"، ويستضيف فيهاالإعلامي عمرو الليثي الموسيقار حلمي بكر، والمطرب الشعبي مجدي شطة. يعرض البرنامج الساعة 9:30 مساء الاثنين على شاشة النهار.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. حلمي بكر ومجدي شطة وجها لوجه في "واحد من الناس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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