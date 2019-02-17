علي طريقة فيلم "دم الغزال".. عمرو يوسف يتغزل في كندة علوش

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نشر الفنان عمرو يوسف صورة لزوجته الفنانة كندة علوش، متغزلًا في جمالها بكلمات رقيقة مقتبسة من فيلم دم الغزال، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهاتالشهير "إنستجرام".
وعلق عمرو علي الصورة قائلًا: "هي اللي الشمس مبتطلعش.. غير لما تفتح شباكها"، وهي نفس الجملة الشهيرة التي وصف
يذكر أن فيلم "دم الغزال" تم انتاجه عام 2005، بطولة نور الشريف، مني ذكي، صلاح عبدالله، يسرا، عايده رياض، عمرو واكد، محمود عبدالمغني، تأليف وحيد حامد، وإخراج محمد ياسين.
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