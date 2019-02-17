النجوم يجتمعون على متن رحلة فنية بحرية

ضمن جولةٍ بحرية، يجتمع نجوم الطرب مع نجوم الفن على متن سفينة “Stars On Board- شط بحر الهوى” في الموسم السابع على MBC1 و”MBC العراق”. تتميز هذه الرحلة البحرية الفنيّة والترفيهية الطابع، في كونها تحمل بعداً إنسانياً وخيرياً.

تضيء الحلقات على يوميات 28 من نجوم الفن والإعلام والغناء والطرب، يرافقهم نحو 10 آلاف مسافر على متن الرحلة البحرية التي تجوب أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة الأميركيّة. ومن أبرز نجوم هذا الموسم الفنانون كاظم الساهر، نجوى كرم، إليسا، الشاب خالد، راغب علامة، نوال الزغبي، وائل كفوري، ملحم زين، فارس كرم، ناصيف زيتون، يعقوب شاهين، وائل جسّار، نادر الأتات، حاتم العراقي، يوسف عرفات، ميليسا، فيفيان مراد، إضافة إلى نجوم الفن والإعلام مؤيد الثقفي، يزن السيد، سوزان نجم الدين، نيشان ديرهاروتيونيان، ماريو باسيل، جيني إسبر، ساندرا رزق، وفاء الحميدي وسواهم.

يتنافس النجوم والركاب خلال الحلقات في أنواع مختلفة من الألعاب الرياضية والتحديات، فيما يحيى نجوم الغناء سهرات فنية على شاطئ البحر في جزيرة إيبيزا، مع المطربين الإسبان، فضلاً عن حفلات فنية متعددة ومتنوعة على متن الرحلة.

يُعرض برنامج ” Stars on Boardشط بحر الهوى” في موسمه السابع، على MBC1 اعتباراً من 18 شباط/ فبراير، كل اثنين في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 ليلاً بتوقيت السعودية.

يُعرض برنامج ” Stars on Boardشط بحر الهوى” في موسمه السابع، على “MBC العراق” اعتباراً من 22 شباط/ فبراير، كل جمعة في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:30 ليلاً بتوقيت العراق.