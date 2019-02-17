بالصور.. حسن الرداد يرتدي ملابس الجيش

كتب - أحمد أيوب:

نشر الفنان حسن الرداد، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور له وهو يرتدي الزي العسكري ويحمل سلاحًا.

ولم يكشف الرداد عن تفاصيل الصور وعما إذا كان سيمثل في عمل عسكري، حيث اكتفى بالتعليق قائلاً: "مفاجأة قريبًا".

وتساءل الجمهور عن طبيعة الصور حيث قال أحدهم: "منتظرين يا نجم الأكشن"، وأضاف أخر: "فيلم سينما عن الحروب".

يذكر أن الرداد يصور حاليًا مشاهده بمسلسل "الزوجة الـ 18"،

حيث يشارك في المسلسل مع عدد كبير من الفنانين، منهم ناهد السباعى، شيماء سيف، سلوى خطاب، محمود البزاوى، محمود الليثى، هيدى كرم.