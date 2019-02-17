شاهد.. مايا دياب تخطف الانظار بإطلالة الهنود الحمر

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نشرت الفنانة مايا دياب، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة غريبة لها حيث ارتدت إطلالة تشبه الهنود الحمر.
وعلقت مايا على الصورة كاتبه: "عش كما تحب وسافر واكتشف الحياة البرية، وهذا ما فعلته في المكسيك عندما
يذكر أن مايا أحبت مؤخرًا حفل غنائي بمناسبة عيد الحب داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.
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