فن ومشاهير

محمود الجندي ينضم لمسلسل ياسمين صبري الرمضاني

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محمود الجندي
كتب - أحمد أيوب:

انضم الفنان الكبير محمود الجندي إلى فريق عمل مسلسل "حكايتي"، مع الفنانة ياسمين صبري، المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل  .

 

يذكر أن مسلسل "حكايتي"، من الأعمال القليلة التي أوشك مؤلفيها على الانتهاء من

كتابتها، حيث اقترب الكاتب محمد عبد المعطي من الانتهاء من باقي حلقات المسلسل بعدما أنهى ما يقارب 22 حلقة من حلقات العمل.

 

ويشارك في بطولة العمل بجوار

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ياسمين صبري كل من وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

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