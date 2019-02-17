بالصور.. القيصر يتجول بين الطبيعة وآثار السعودية

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قام الفنان العراقي كاظم الساهر الشهير بـ"القيصر"، بزيارة لمحافظة العُلا التاريخية في المملكة العربية السعودية، وتجول بين معالمها الطبيعية والتاريخية.
ونشر الساهر عدة صور عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" وهو يتجول بين زوايا محافظة العُلا التاريخية. وذلك تزامناً مع إحيائه أمسية عراقية مع الموسيقار العراقي، إلهام المدفعي، على مسرح المرايا كجزء من فعاليات مهرجان شتاء طنطورة ليلية الجمعة، فيالـ15 من فبراير.
وفي صوره، يظهر المغني أمام كتلة صخرية تدعى "جبل الفيل"، التي يبلغ ارتفاعها 50 متراً عن الأرض، كما أرفق الساهر الصور بتعليق قال فيه: "في العُلا الجميلة".
وإضافةً إلى جبل الفيل، قام المغني بتفقد النقوش الأثرية المنحوتة على الواجهات الصخرية للمحافظة، وزيارة محطة سكة حديد، وهي
ولم يكن الساهر الشخصية الوحيدة التي زارت محافظة العلا هذا الشهر، إذ زار المحافظة مؤخراً الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، مع ولي عهده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد. وذلك في ظل حضورهما تتويج فرسان الإمارات في مسابقة خادم الحرمين للقدرة والتحمل في مقدمة فبراير.
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